Brand

Feuer durch angebranntes Essen auf Herd in Lahr

Lahr / Lesedauer: 1 min

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Durch angebranntes Essen auf dem Herd ist in Lahr im Schwarzwald eine Küche in Brand geraten. Das kochende Essen war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend auf dem Herd in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses vergessen worden und hatte einen Brand entfacht.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 06:24 Von: Deutsche Presse-Agentur