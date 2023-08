Der Klimawandel macht sich auch am und im Bodensee bemerkbar. Um die Auswirkungen zu erfassen, sammeln Experten auf dem Forschungsschiff „Kormoran“ des Instituts für Seenforschung (ISF) Daten und werten diese aus. Baden–Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat sich am Donnerstag einen Einblick verschafft, wie die Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff arbeiten.

Immerhin ist „der Bodensee eines der wichtigsten Gewässer und Trinkwasserspeicher für fünf Millionen Menschen in unserem Land“, so Walker. Ein See, der mit neuen Herausforderungen kämpfen muss, klimatechnisch aber auch Möglichkeiten bietet.

Auf den See schippern konnte die Ministerin allerdings nicht, dafür war der Wind am Donnerstag zu stark. So erklärten ihr die Instituts–Wissenschaftler unter Deck im Langenargener Hafen ihre Erkenntnisse. Wenig überraschend ist die Wassertemperatur im See in den vergangenen Jahrzehnten angestiegen. Die Wissenschaftler haben dafür die Durchschnittstemperatur im Zeitraum zwischen 1960 bis 1990 mit der Durchschnittstemperatur in der Periode von 1990 bis 2020 verglichen.

Veränderte Tier– und Pflanzenwelt

So stieg die Oberflächentemperatur im Bodensee um 1,5 Grad, die Tiefentemperatur — gemessen über dem Grund des Bodensees in 250 Metern Tiefe — stieg um 0,3 Grad. 2022 hatte der See eine durchschnittliche Jahrestemperatur an der Oberfläche von 14 Grad — Rekord bis jetzt.

Ministerin Thekla Walker lässt sich eine Wasserprobe aus dem See zeigen. (Foto: Simon Müller )

Die höheren Temperaturen beeinflussen Entwicklung und Verhalten der Tier– und Pflanzenwelt. Sie ermöglichen es außerdem neuen Arten, im Bodensee zu überleben. So gelangte beispielsweise vor einigen Jahren die Quagga–Muschel aus der Schwarzmeerregion in den Bodensee. Seither vermehrt sich die Muschel massiv. Die Muscheln fressen nicht nur vielen Fischen lebenswichtigen Plankton weg, sie sind auch eine Qual für die Wasserversorger am See. Sie setzen sich in den Leitungen fest, weswegen die Kommunen am See viel Geld in die Hand nehmen müssen, um diese von der Muschel zu befreien.

Den Bodensee könne man von der Quagga–Muschel allerdings nicht mehr befreien, so die Forscher der ISF. Walker und die Wissenschaftler warnen vor allem Taucher und Wassersportler davor, die Larven der Muschel in anderen Gewässer im Südwesten zu verbreiten. „Wir müssen mehr auf unseren Wasserkreislauf achten“, so Walker.

Mehr invasive Arten am Bodensee

Egal ob Stand–up–Paddler, Ruderer oder Taucher — die Ausrüstung sollte nach dem Gebrauch am Bodensee kontrolliert, gereinigt und getrocknet werden, bevor man damit ein neues Gewässer betritt. „Sonst verbreitet sich die Quagga–Muschel noch mehr bei uns.“ Den Ausbreitungsprozess könne man nicht mehr umkehren, erklärt Walker.

Wenn die weitere Befischung den Bestand komplett gefährdet, macht ein Fangverbot sicherlich Sinn Walker

Generell müsse man sich aber auf das Problem einstellen, „dass invasive Arten sich am Bodensee wohl fühlen.“ Ein anderes Beispiel ist die Asiatische Tigermücke, die sich durch mildere Temperaturen im Winter mittlerweile am Bodensee vermehrt — und Krankheitserreger auf Menschen übertragen kann. In den vergangenen Wochen war auch das Felchen ein großes Thema am Bodensee. Die Bestände des Fisches werden seit Jahren geringer — weswegen die Anrainerstaaten ein dreijähriges Fangverbot für Felchen ab Januar 2024 beschlossen haben.

Kritik an Felchenfangverbot von FDP

Neben der Quagga–Muschel wurde das Fangverbot auch mit dem Stichling begründet, einem Fisch, der die Larven des Felchens frisst. „Wenn die weitere Befischung den Bestand komplett gefährdet, macht ein Fangverbot sicherlich Sinn“, sagt Walker. Der FDP–Landtagsabgeordnete vom Bodensee, Klaus Hoher, widerspricht: „Ein Fangverbot ändert meiner Meinung nach nichts am Bestand der Felchen.“ Hoher sieht — wie viele Bodenseefischer — den Kormoran als Hauptfeind des Felchens.

„Ich plädiere dafür den Bestand des Kormorans massiv zu reduzieren, um den der Felchen zu retten.“ Bislang steht der Vogel aber unter Naturschutz und darf nicht abgeschossen werden. Hoher sieht angesichts der sich erholten Population „keinen Grund, warum nicht endlich ein Kormoran–Management gestartet wird — und zwar gemeinsam mit den anderen Anreiner–Staaten.“ Im österreichischen Bundesland Vorarlberg werde das Kormoran–Management schon betrieben und der Vogel vertrieben oder abgeschossen.

Viele Aufgaben wie Artenschutz können am Bodensee nur international funktionieren, weil neben dem Südwesten, auch Bayern, Österreich, Lichtenstein und die Schweiz am See angrenzen. Dafür wurde die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) 1959 gegründet, die den Mitgliedsstaaten Maßnahmen empfiehlt, um das Ökosystem Bodensee intakt zu halten. „Wir sind zufrieden mit der Zusammenarbeit. Der Datenaustausch funktioniert sehr gut“, betont Umweltministerin Walker.

Bodensee als Wärmeversorger?

Zudem schlummert im Bodensee für die von Bund und Land angestrebte Wärmewende ein riesiges Potential. Das Seewasser kann für thermische Wärme genutzt werden. Dafür wird Wasser aus dem Bodensee entnommen, das mithilfe eines Wärmetauschers zum Heizen genutzt werden kann — CO2–neutral und klimaschonend.

Der See wäre in der Lage, die Wärmeversorgung mehrerer Millionen Haushalte zu sichern. Die Schweizer sind da Vorreiter: Dort sind schon mehrere solcher Wärmeanlagen in Betrieb, in Deutschland gibt es eine vielerorts Pläne. „Ich freue mich riesig, dass der Bodensee als klimaneutrale Wärmegewinnung erschlossen wird“, sagt Walker. Das Land prüft, wie es die Kommunen beim Bau solcher Anlagen unterstützen kann. Die Wissenschaftler des ISF wünschen sich vor allem einen rechtlichen Rahmen, der die Entnahme von Seewärme erlaubt.

Wasser dürfe nicht zu warm wieder in den See zurückgeleitet werden, um das Ökosystem nicht zu stören. Auch bei der Planung für solche Anlagen stellen die Forscher der „Kormoran“ ihre Expertise zur Verfügung und nehmen Messung auf dem Bodensee vor. Am diesem windigen Donnerstag blieb das Schiff aber im Hafen in Langenargen.