FDP–Fraktionschef Rülke: „Die Grünen sind unser Hauptgegner“

Ob als scharfzüngigster Redner im Landtag oder in der Freizeit auf dem Tennisplatz: Hans–Ulrich Rülke scheut kein Gefecht. In Wortduellen blüht der promovierte Lehrer auf. Häufigstes Ziel seiner Attacken: Baden–Württembergs CDU–Landeschef und Innenminister Thomas Strobl. Dieser habe einen der größten Polizeiskandalen der Republik zu verantworten, sagt der 61–jährige Vater dreier Söhne. Seit 2006 sitzt Rülke für die FDP im Stuttgarter Landtag, seit 14 Jahren führt er die Fraktion. Diese wollte er nach der Landtagswahl 2021 möglicherweise in eine Ampelkoalition auch auf Landesebene führen. Diese Tür sei aber inzwischen ebenso verschlossen wie die einer Koalition mit der CDU, so lange Strobl Chef ist.

Herr Rülke, Sie wollten mit Winfried Kretschmann und der SPD eine Ampelregierung bilden. Jetzt haben Sie erklärt, eine solche im Land auszuschließen. Warum?

Wir haben 2021 über eine Ampel sondiert und kamen zum Ergebnis, dass die Gemeinsamkeiten nicht ausreichen. Seitdem haben wir die Entwicklung der Landespolitik beobachtet und mit der im Bund verglichen. Unsere Wählerinnen und Wähler sind mit der Ampel im Bund nicht besonders glücklich, trotz der Erfolge etwa bei der Kalten Progression, der Regelungen zur Migration und zur Fachkräfteeinwanderung. Die Grünen im Land sind noch schwieriger als die im Bund, die zum Beispiel keine Solarpflicht auf Dächern durchgesetzt haben. Im Land gibt es ein Klimaschutzgesetz, das die Kommunen zur Wärmeplanung verpflichtet. Das orientiert sich am ursprünglichen Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das die FDP im Bund unterbunden hat. Wenn man sich all das anschaut, kommt eine Zusammenarbeit mit den Grünen in dieser Legislaturperiode nicht mehr in Frage.

Also lieber mit der CDU unter einem möglichen Ministerpräsidenten Manuel Hagel?

Ich gehe davon aus, dass die CDU ohne die Grünen eine bessere CDU wäre. Ich schließe für 2026 nichts aus. Aber klar erkennbar ist für mich natürlich schon, dass es mehr Gemeinsamkeiten mit der CDU gibt als mit den Grünen. Ein Wechsel an der Spitze der Landespartei ist aber Voraussetzung.

Das heißt: Keine Koalition mit Thomas Strobl?

Genau. Ich halte den Polizeiskandal, den Innenminister Strobl verantwortet, für einen der größten nicht nur im Land, sondern in der gesamten Republik. Er hat die Staatsanwaltschaft daran gehindert, eine Straftat zu verfolgen, die er selbst verantwortet. Als diese eine andere Straftat verfolgt hat, hat er sich freigekauft. Gegen Widerstände hat er einen Mann als obersten Polizisten, als Inspekteur der Polizei durchgedrückt, der das Ansehen der Polizei und des Landes in unermesslichem Maße beschädigt hat. Er hat geduldet, dass in seinem Ministerium Saufgelage stattfinden. Für alles, was im Innenministerium passiert, trage er die Verantwortung, hat Strobl erklärt — macht aber weiter, als ob nichts geschehen wäre. Ich halte das für einen unfassbaren Skandal, auch, dass der Ministerpräsidenten ihn deckt. Deshalb kann ich auch mit Kretschmann nicht mehr zusammenarbeiten.

Manche dieser Vorwürfe bestreitet er, von anderen habe er nichts gewusst, erklärt Strobl.

Entweder es stimmt nicht was er sagt, dann ist das ein Rücktrittsgrund, oder die Vorgänge haben ihn nicht interessiert. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der ehemalige Vorgesetzte dieses Polizisten durfte ihn nicht beurteilen — denn sonst wäre er nicht Inspekteur der Polizei geworden. Das muss ein Innenminister wissen und hinterfragen.

Ist denn eine Deutschlandkoalition mit der SPD unter der Führung des aktuellen CDU–Fraktionschefs Manuel Hagel denkbar?

Das schließe ich nicht aus. Man müsste sehen, ob sich die Partner zusammenfinden.

In Berlin funktioniert die Ampel nicht gut. Die FDP wird oft als Bremser wahrgenommen. Stimmt der Eindruck?

Bei solch einer Dreierkonstellation müssen immer alle einig sein, um zu gestalten. Da liegt es in der Natur der Sache, dass auch die Grünen manches verhindern können — etwa den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Die Leute verstehen das nicht, denn jetzt fehlt Energie, Strom und Gas sind zu teuer. Die Grünen sagen, sie seien die Klimaschutzpartei, dabei ziehen sie hier aus reiner Ideologie die klimafeindliche Kohle der klimafreundlichen Kernenergie vor. Da fragen uns unsere Wähler: Warum macht Ihr das mit? wurde Dank uns verbessert. Da haben wir zu Recht gebremst. Das Gesetz wurde so beschleunigt, dass das Bundesverfassungsgericht ein Stoppschild gesetzt hat. Da sprechen unsere Wählerinnen und Wähler von schlechtem Politikmanagement. Die Debatte über Gentechnik ist ein weiteres gutes Beispiel für unsere Probleme mit den Grünen. Wenn es zur Ideologie passt, wie beim Klimawandel oder bei Corona, dann pochen sie auf die Wissenschaft. Passt es nicht, wie bei der Gentechnik, dann ist die Wissenschaft plötzlich egal. Ich bin überzeugt, dass wir den Hunger in der Welt nicht ohne die Genschere bekämpfen können.

Sind Grünen der Hauptgegner der FDP?

Mit Sicherheit sind die Grünen unser Hauptgegner unter den demokratischen Parteien, zumindest in Baden–Württemberg. In Berlin muss man kooperieren. Ich bin dankbar, dass Olaf Scholz da ist. Er wird zwar als jemand wahrgenommen, der nicht führe, aber er zeigt den Grünen ihre Grenzen.

Bleibt es bei der Streitampel?

Ich habe nicht den Eindruck, dass die Grünen ihren ideologischen Anspruch überdenken. Vielleicht hat der Verlust an Zuspruch ja einen erzieherischen Effekt.

Die AfD ist derweil im Aufwind — auch im Südwesten mit jüngsten Umfragewerten von knapp 20 Prozent. Woran liegt das?

In den vielen Bürgergesprächen der vergangenen Monate hat sich ein Mosaik zusammengesetzt: Die Leute sagen, sie haben den Eindruck, als Bevölkerungsmehrheit von einer Bevölkerungsminderheit vorgeschrieben zu bekommen, wie sie zu leben haben — was sie essen dürfen und wie sie sprechen müssen, welche Heizung sie aussuchen müssen, welches Auto sie zu fahren haben. Der Kern des Ganzen sei grüne Ideologie. Wie in der Frage der Kernenergie wird uns dann vorgeworfen, diese nicht zu verhindern. Die Menschen werfen uns vor, diese im Bund mitzutragen. Und die CDU regiert in vielen Ländern ja mit den Grünen, weshalb sie es als nicht glaubwürdig erachten, wenn CDU–Chef Friedrich Merz die Grünen zum Hauptgegner erklärt. Also unterstützen sie die AfD, obwohl die keine Lösungen und keine wählbaren Leute hat. Es ist ein Protest, der schon einmal funktioniert hat. 2015 hat Kanzlerin Merkel die Tore geöffnet. Nach Wahlerfolgen der AfD hat Merkel dann ihre Flüchtlingspolitik geändert.

Wie beurteilen Sie die Äußerungen von Merz zur AfD?

Er war in keinster Weise misszuverstehen. Merz hat gesagt, eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene sei in Ordnung. Das mache ich mir nicht zu eigen. Was hat ihn dazu bewogen? Vielleicht hat er sich von CDU–Politikern aus dem Osten inspirieren lassen, oder er hat die Dimension seiner Aussage nicht erkannt. Beides wäre unprofessionell. Oder er hat einen Versuchsballon gestartet, weil die CDU vielleicht den Osten als Experimentierfeld nutzen will für politische Veränderung. Vor 30 Jahren war die damalige PDS so unberührbar wie heute die AfD. In Sachsen–Anhalt hat sich Mitte der 1990er–Jahre dann eine grün–rote Minderheitsregierung von der PDS tolerieren lassen. Als diese Brandmauer gebrochen war, gab es erhebliche Aufregung. Inzwischen sind Koalitionen mit der Linken für SPD und Grüne normal. Vielleicht denkt Merz über eine Erweiterungen seiner Koalitionsoptionen im Osten nach.

Ist die Partei eine Option für irgendeine Art der Zusammenarbeit?

Zumindest nicht so lange, wie sich die Partei nicht von Menschen wie Björn Höcke in Thüringen und Emil Sänze in Baden–Württemberg trennt und vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall angesehen wird. Wenn es der AfD gelänge, sich tatsächlich und glaubhaft vom völkischen Flügel zu trennen und sich auf den national–konservativen Flügel zu reduzieren, wäre das eine andere Situation.

Bald ist Halbzeit der grün–schwarzen Regierung in dieser Legislaturperiode. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

In den wesentlichen Feldern der Landespolitik, etwa in der Bildungspolitik, geht das Niveau bei sämtlichen Parametern nach unten. Wir haben Lehrermangel, aus meiner Sicht von der Landesregierung verschuldet. Die Leistungen der Kinder und Jugendlichen sinken laut aller Bildungsanalysen. Auch selbstkritisch muss ich eingestehen: G8 ist gescheitert. Deshalb müssen wir zurückkehren zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung, müssen die Beruflichen Schulen, Realschulen und Gymnasien stärken. Seit Kretschmanns Regierungsantritt 2011 wurde zudem verpasst, Schulden abzubauen. In den zwölf Jahren hat sich das Haushaltsvolumen praktisch verdoppelt. Jetzt sind die guten Jahre vorbei. Der Schuldenberg wird künftigen Generationen hinterlassen.

Was erwarten Sie für die zweite Halbzeit?

Meine Erwartungen sind nicht überbordend hoch. Die Bildung ist die größte Baustelle. Das Bürgerforum G9 zeigt aber: Man will auf Zeit spielen und Probleme möglichst aussitzen. Das zeigt sich auch bei der Energiewende. Kretschmann behauptet die ganze Zeit, der Hochlauf der Windkraft komme, aber im ersten Halbjahr 2023 wurden wieder nur acht Windräder gebaut. Irgendwann muss man einsehen, dass die Windkraft nicht der Königsweg im windschwächsten aller Bundesländer ist.

Die „Schwäbische Zeitung“ führt und veröffentlicht während der Sommerferien Interviews mit den Fraktionsvorsitzenden der fünf im Landtag vertretenen Parteien – in dieser Reihenfolge: