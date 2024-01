FDP-Fraktion will Rückkehr zu G9 schon 2025

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke drängt auf eine Rückkehr zum flächendeckenden neunjährigen Gymnasium im Südwesten bereits zum Schuljahr 2025/2026. Dann sei der Einstieg mit der fünften Klasse möglich, betonte Rülke am Donnerstag in Stuttgart. Die FDP sei auch bereit, weitere G8-Züge zuzulassen - aber G9 sollte wieder die Regelform im Land werden. Bis 2025 sei es auch möglich, die Lehrpläne entsprechend zu gestalten. Rülke warf Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor, bei G9 auf Zeit spielen zu wollen, um bis zum Ende seiner Amtszeit über „die Runden zu kommen“. Kretschmann will zur Landtagswahl 2026 nicht mehr antreten.

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will mit den Fraktionschefs von Grünen, CDU, SPD und FDP über eine mögliche Bildungsallianz für Baden-Württemberg sprechen - sie reagierte damit unter anderem auf eine Forderung der FDP-Fraktion.