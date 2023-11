FC Bayern mit Müller und Gnabry: 19-Jähriger mit Debüt

Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit den Fußball-Nationalspielern Thomas Müller und Serge Gnabry in der Startelf. Trainer Thomas Tuchel wechselt im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul auf insgesamt fünf Positionen. Sein Startelfdebüt gibt am Samstag in der Allianz Arena der 19-jährige Aleksandar Pavlović. Konrad Laimer, der den gesperrten Joshua Kimmich ersetzt, wurde in der Königsklasse zuletzt nur eingewechselt. Neu im Team ist auch Bouna Sarr.

Nicht im Münchner Kader ist Leon Goretzka. Der Nationalspieler, der nach einem Handbruch mit einer Schiene spielt, fehlt kurz vor den letzten Länderspielen des Jahres wegen muskulärer Probleme. Gnabry spielt in der Bundesliga nach seinem Handbruch erstmals wieder seit Mitte September.

Die Gäste aus Heidenheim treten mit einer erwartbaren Formation beim großen Favoriten an. Statt Adrian Beck kommt Jonas Föhrenbach ins Team, das in der Vorwoche 2:0 gegen den VfB Stuttgart gewann.