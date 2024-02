Fataler Zeckenbiss: FSME im Südwesten auf der Vormarsch

Im Juli 2020 verändert sich das Leben von Ines-Ramona Dürbeck schlagartig. Die damals 38-Jährige aus dem Kreis Tauberbischofsheim hat plötzlich extreme Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Weil weltweit die Corona-Pandemie wütet, liegt der Verdacht auf Covid-19 zunächst nahe, doch erste Tests bei der Hausärztin sind negativ. Auch eine Sommergrippe ist es nicht. Dürbeck hat FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis - eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Übertragen durch ein winziges Tierchen: Die Zecke. Doch der Weg zur Diagnose ist lang. Dabei werden Fälle wie ihrer immer häufiger, besonders im Süden Deutschlands.

„Mir ging es von Tag zu Tag schlechter“, erzählt Dürbeck. „Ich konnte meine Augen nicht mehr bewegen und jede kleine Kopfbewegung war die Hölle.“ Alltägliche Dinge wie Autofahren, Einkaufen oder sich um den achtjährigen Sohn zu kümmern, wurden zu fast unüberwindbaren Hindernissen. „Sogar das Essen fiel mir schwer.“ Doch bis die Diagnose stehen sollte, vergingen noch knapp drei Wochen. Wochen, in denen die Büro-Führungskraft ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte, in denen sie Qualen litt, wie sie sie „nie zuvor erlebt“ hatte. Immer wieder wurde Dürbeck in der Praxis ihrer Hausärztin vorstellig, immer wieder wurde ihr empfohlen, Schmerzmittel zu nehmen und sich zu schonen. Zwei schier endlose Wochen lang, bis es nicht mehr ging. „Ich habe zu meiner Ärztin gesagt, dass ich glaube, dass ich sterben möchte“, sagt Dürbeck. Danach sei sie - auch auf Drängen ihrer Familie bei der Ärztin - als „ambulant ausbehandelt“ ins Krankenhaus überwiesen worden, wo man sehr besorgt angesichts ihres schlechten Zustands gewesen sei, erzählt die heute 41-Jährige. Dort folgten weitere Coronatests, MRT- und CT-Untersuchungen, dazu Antibiotika- und Schmerzmitteltherapie. „Zu diesem Zeitpunkt waren meine Sprache und Feinmotorik schon stark eingeschränkt. Ich konnte nicht richtig sprechen, nicht schreiben und hatte Gedächtnisverluste. Noch heute kann ich mich nicht an alle Details aus der Klinik erinnern.“

Insgesamt knapp drei Wochen nach Auftreten der ersten Symptome brachte eine Lumbalpunktion, eine Entnahme einer Rückenmarksprobe, schließlich Klarheit: Schuld an dem Leiden sind FSME-Erreger, eingefangen durch den Stich einer Zecke. „Nach meiner Entlassung stand ich da: Ich konnte nicht Autofahren, nicht in die Sonne gehen und konnte weder Helligkeit noch Reize ertragen. Eine Reha bekam ich zunächst nicht, die Symptome seien nicht schlimm genug, hieß es.“ Bei den heißen Temperaturen sei ihr nichts anderes übrig geblieben, als sich in der dunklen Wohnung einzusperren. „Für meinen Sohn war das furchtbar. Er musste sehen, wie ich litt und ich konnte mich kaum um ihn kümmern und war immer auf Hilfe der Familie angewiesen..“ Welches Zecken-Exemplar ihre Krankheit ausgelöst hat, weiß Dürbeck nicht. „Ich kann mich nicht erinnern, gebissen worden zu sein. Aber ich war vor meiner Erkrankung immer viel draußen in der Natur unterwegs.“

Krankheit kann tödlich enden

Zecken, in Deutschland vornehmlich der gemeine Holzbock und die Auwaldzecke, sind Überträger unterschiedlicher Krankheiten. Am bekanntesten ist wohl die Borreliose, eine Erkrankung, die durch Bakterien der Gattung Borrelia ausgelöst wird. Die Borreliose kann verschiedene Organe schädigen, laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind insbesondere Haut, Nervensystem und Gelenke betroffen. FSME wird dagegen durch Viren übertragen, die die Zecken in sich tragen können. Experten beziffern das Risiko bei einem Zeckenstich in einem Risikogebiet auf 1:50 bis 1:100. Nach etwa zehn Tagen treten Symptome auf. Bei leichten Verläufen klagen Patienten vor allem über starke Kopfschmerzen. Wird es ernst, sind auch Gehirn und Rückenmark beteiligt. Es kann zu Koordinationsstörungen, Lähmungen, Sprechstörungen, Bewusstseinsstörungen oder epileptischen Anfällen kommen. Für etwa einen von 100 Patienten endet die Krankheit tödlich. Eine Untersuchung des RKI zeigt, dass Langzeitfolgen nicht selten sind. Rund zehn Prozent der 500 befragten Patienten gaben auch nach über einem Jahr noch an, Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten zu haben.

Diese Erfahrung musste auch Ines-Ramona Dürbeck machen. Viele ihrer Symptome wurden erst spät entdeckt, sagt sie. „Meine Zunge war halbseitig gelähmt - und niemand hat das wirklich bemerkt.“ Dürbeck führt das darauf zurück, dass sie zu der Zeit ständig einen Mundschutz habe tragen müssen. Auch ihr selbst seien erst später in der Reha, die sie dann doch noch bekam, viele Symptome klargeworden. „Man erkennt eben erst, was der Körper leistet, wenn er es nicht mehr tut.“ Für die passionierte Reiterin wurde das deutlich, als sie versuchte, wieder auf ein Pferd zu steigen. „Ich war mir gar nicht klar darüber, wie viele anspruchsvolle Aufgaben das Gehirn und der Körper dabei übernehmen. Das Multitasking hat mich total überfordert.“ Dürbeck leidet noch heute, mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Biss, an den Symptomen. Gehirnscans zeigten zwar keine Auffälligkeiten mehr, doch der Erreger bleibe in ihrem Körper aktiv und ein bestimmender Begleiter. „Wer mich nicht kennt, sieht mir die Krankheit zwar nicht an, aber sie bestimmt heute mein Leben.“

Lebensverändernder Zeckenbiss

Ihren Job hat die 41-Jährige verloren, die Arbeit am PC wäre ohnehin unmöglich. Der Alltag sei für sie immer noch eine ständige Herausforderung. „Vieles geht heute besser, allerdings auch weil ich gelernt habe, mich anzupassen. Ich weiß, dass meine Konzentration sehr schnell nachlässt. Nach einem langen Tag kehren auch die Lähmungserscheinungen in der Zunge und der rechten Gesichtshälfte zurück. Ich muss mir für Dinge Zeit nehmen und einplanen, dass ich danach völlig geschafft bin.“ Eine Umstellung, die ihr sehr schwer falle. „Ich bin vorher quasi noch mit dem Kopf unter dem Arm zur Arbeit gegangen, ich habe meinen Job geliebt und war immer sehr aktiv. Sich einzugestehen, dass so vieles nicht mehr geht, war sehr hart.“ Heute freue sie sich über jeden Tag, an dem sie ohne Schmerzen aufstehen könne.

Die Zahl der FSME-Fälle ist in Deutschland und in Baden-Württemberg 2023 im Vergleich zum Jahr davor etwas gefallen. Konkret verzeichnete der Südwesten 2023 143 Fälle, 2022 waren es noch 209. In Bayern sank die Zahl von 291 auf 265. In ganz Deutschland meldete das RKI 527 Fälle, 2022 waren es noch 627.

„Diese Zahlen täuschen“, sagt Rainer Oehme, Laborleiter des Landesgesundheitsamts im Sozialministerium Baden-Württemberg. „Infektionszahlen unterliegen immer jährlichen Schwankungen. Doch der längerfristige Trend zeigt deutlich nach oben.“

Tatsächlich: 2007 verzeichnete das RKI für Baden-Württemberg noch rund 100 Fälle, in den vergangenen Jahren jeweils zwischen etwa 150 (2021) und etwa 340 (2020). Nach wie vor gibt es in Bayern und Baden-Württemberg mit 85 Prozent die meisten Fälle, doch auch im Norden breitet sich das Virus aus.

Zahlen steigen im langfristigen Trend

Am Dienstag vergangener Woche präsentierte eine Expertenrunde an der Universität Hohenheim den aktuellen Forschungsstand zu FSME. Einhellig warnten die Forscherinnen und Forscher davor, dass Zecken mittlerweile ganzjährig aktiv seien. „Auch in diesem Jahr gibt es bereits erste Fälle in Baden-Württemberg und Bayern. Bei einem Vorlauf von vier Wochen bis zur Diagnose muss die Infektion mitten im Winter stattgefunden haben. Zecken haben also keine Winterpause mehr, das FSME-Geschehen verlagert sich nach vorne“, erklärt Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Uni Hohenheim. Hinzu komme, dass sich die Frequenz der zeckenreichen Jahre offensichtlich erhöht habe. „Früher hatten wir in Baden-Württemberg alle drei Jahre besonders hohe FSME-Zahlen, seit etwa 2007 beobachten wird einen zweijährigen Rhythmus“, sagt Laborleiter Oehme. Deshalb rechne er auch 2024 für den Südwesten mit einem erneuten anstieg der Fallzahlen. Die Forscherinnen und Forscher betonen, dass der Klimawandel dabei eine Rolle spiele. Nicht nur durch die Erwärmung an sich, sondern auch etwa durch veränderte Flugrouten von Vögeln, die Zecken aus anderen Gebieten einschleppen könnten.

Bei der Verbreitung gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Baden-Württemberg gelten besonders der Landkreis Ravensburg, der Ortenaukreis und Calw als Risikogebiete. Doch auch am Bodensee, im Schwarzwald-Baar-Kreis und in Heidenheim stieg die Inzidenz zuletzt. In Bayern sind der bayerische Wald, Südostbayern oder Südschwaben besonders betroffen.

Forschungen im Kreis Ravensburg

Für Gerhard Dobler vom Nationalen Konsidiallabor FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München ist besonders der Kreis Ravensburg interessant. Dort gebe es „seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Wir konnten hier eine Reihe von Naturherden identifizieren. Die Viren dort waren völlig unterschiedlich.“ Das bedeute, dass sich nicht etwa ein Stamm ständig ausbreite, sondern dass sich unterschiedliche Virenstämme ansiedelten.

Unter Naturherden verstehen Parasitologen kleine, beschränkte Gebiete, in denen sich besonders viele FSME-Zecken aufhalten. „Teilweise über Jahrzehnte“, sagt Ute Mackenstedt. „Im Kreis Ravensburg sehen wir hier eine erstaunliche Stabilität.“ Als typische Größe für einen Naturherd nennt sie „das berühmte halbe Fußballfeld“. Solche Gebiete zu orten und zu erforschen sei allerdings sehr schwierig, „es handelt sich um sehr komplexe Systeme“ - warum sie an welchen Orten auftreten, ist noch nicht erforscht.

Wer als Mensch, beim Spaziergang oder beim Gassigehen solche Gebiete durchstreife, könne schnell zum Ziel von infizierten Zecken werden, erläutern die Experten. Ob eine Infektion ausbricht, kann kaum vorhergesagt werden. „Es gibt Faktoren wie etwa das Alter oder Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes, die mit häufigeren und schwereren Verläufen zusammenhängen“, sagt Dobler. Auch Menschen mit eingeschränktem Immunsystem seien besonders gefährdet. „Aber wir erleben auch immer wieder Fälle, in denen die Krankheit bei gesunden jungen Menschen oder auch Kindern ausbricht.“ Der Mediziner rät deshalb dringend zur Impfung für Erwachsene und Kinder. Die Immunisierung mit einem Totimpfstoff sei „sehr zuverlässig und sehr verträglich“. Das RKI listet als mögliche Symptome nach der Impfung Temperaturerhöhung, Kopfschmerzen oder Unwohlsein auf, als „sehr selten“ Taubheitsgefühl oder Kribbeln.

Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, können nur die Symptome behandelt werden. Ines-Ramona Dürbeck wünscht sich deshalb weitaus mehr Forschung zu ihrer Erkrankung, zu möglichen Behandlungen - und Aufmerksamkeit für Patienten. „Bei mir wurde schnell vieles oberflächlich abgehandelt. Oft hieß es auch, die Forschung sei nicht so weit. Das hilft mir aber nicht weiter.“ Ihre Forderung lautet: „Nehmt die Patienten ernst!“