Fast neun Jahre Haft für Geiselnehmer gefordert

Im Prozess um die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke hat die Staatsanwaltschaft acht Jahre und zehn Monate Jugendstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 21-Jährige verfüge über erhebliche kriminelle Energie und sei einschlägig vorbestraft, sagte die Vertreterin der Anklage am Dienstag vor dem Landgericht Karlsruhe. Für ihn spreche sein Geständnis und die Einsicht in seine Tat.

Der Verteidiger des Mannes plädierte auf sieben Jahre Jugendstrafe. Sein Mandant sei ganz klar reifeverzögert. Der 21-Jährige selbst entschuldigte sich in seinem letzten Wort nochmals bei den Opfern der Tat.

Noch am selben Tag soll das Urteil gesprochen werden. Ob dabei Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet wird, entscheidet die Kammer. Der Mann war zur Tatzeit erst 20 Jahre alt.

Der inzwischen 21-Jährige hatte im März vergangenen Jahres mit vorgehaltener Schreckschusswaffe zwei Kundinnen und eine Mitarbeiterin der Apotheke in seine Gewalt gebracht, weitere acht Mitarbeiter hatten sich verstecken können. Außerdem forderte er ein Millionen-Lösegeld. (Az.: 7 KLs 331 Js 11431/23)