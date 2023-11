Feuerwehreinsatz

Fast 500.000 Euro Schaden wegen Brandes in Mehrfamilienhaus

Bodelshausen / Lesedauer: 1 min

Ein Schaden von etwa einer halben Million Euro ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bodelshausen (Landkreis Tübingen) entstanden. 17 Menschen mussten in der Nacht auf Mittwoch ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 12:56 Von: Deutsche Presse-Agentur