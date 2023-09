Ortenaukreis

Fast 200 Strohballen in Offenburg abgebrannt

Offenburg

Fast 200 Strohballen sind in Offenburg (Ortenaukreis) in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr stieg von dem umzäunten Lagerplatz auf einem Feld außerhalb von bebautem Gebiet am frühen Montagmorgen eine dichte Rauchsäule auf.

25.09.2023