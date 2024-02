Fasching: Jugendlicher schlägt Schwester, Frau und Polizist

Ein Jugendlicher hat während eines Faschingsumzugs in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) mehrere Menschen attackiert und geschlagen - darunter seine Schwester, eine 54-jährige Frau und einen Polizisten. Der 14-Jährige soll seine Schwester an den Haaren gezogen und ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Auch eine 54-jährige Frau, die zusammen mit weiteren Passanten einschreiten wollte, habe der Jugendliche geschlagen.

Ein 49-jähriger Polizist, der privat bei der Veranstaltung war, brachte den Jugendlichen mithilfe eines weiteren Mannes zu Boden. Eine Polizeistreife kam dazu, legte dem Jugendlichen Handschellen an und brachte ihn zum Polizeiauto. Auf dem Weg dahin verpasste der Jugendliche dem 49-Jährigen noch einen Kopfstoß. Der Jugendliche wurde nach dem Vorfall am Dienstag zum Polizeirevier gebracht und dort seiner Mutter übergeben.