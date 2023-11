Schönwald

Familienvater ohrfeigt Restaurant-Betreiber und prellt Zeche

Schönwald / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein Familienvater hat in einem Hotelrestaurant in Schönwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) den Restaurant-Betreiber geohrfeigt und die Zeche von 100 Euro geprellt. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Familie und der Belegschaft gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 12:17 Von: Deutsche Presse-Agentur