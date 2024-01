Familienstreit eskaliert: Vier Verletzte

Bei einem handfesten Familienstreit sind in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) drei Polizisten und ein Mann verletzt worden. Die Beamten mussten nach eigenen Angaben vom Montag mit sieben Streifenwagen ausrücken, um zwei streitende Familien mit rund 30 Leuten unter Kontrolle zu bringen. Auffallend war demnach vor allem ein 49-jähriger Mann, der sich gegen seine Festnahme wehrte und drei Polizisten verletzte. Er wurde bei der Rangelei am Sonntag verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie er sich verletzte, darüber gab ein Polizeisprecher zunächst keine Auskunft. Der mutmaßliche Unruhestifter kam nach der Behandlung in der Klinik wieder auf freien Fuß.

Den Beamten zufolge beschädigte der 49-Jährige mit Tritten gegen Tür und Scheibe einen Streifenwagen so sehr, dass dieser nicht mehr einsatzbereit war. Angezeigt wegen einer Reihe von Delikten wurden neben dem Mann auch sechs Frauen und ein 16-jähriger Jugendlicher.