Neckar–Odenwald–Kreis

Familienhaus durch Brand unbewohnbar: Sechsstelliger Schaden

Elztal / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Bei einem Brand in einem Familienhaus in Elztal (Neckar–Odenwald–Kreis) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, entzündete sich am Sonntagnachmittag auf dem Balkon des Hauses ein Feuer und breitete sich auf das Gebäude aus.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 07:34 Von: Deutsche Presse-Agentur