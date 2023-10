Rottweil

Falschgeld im Schwarzwald im Umlauf ‐ Polizei warnt

Schramberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Eine Frau soll in Schramberg-Sulgen (Landkreis Rottweil) versucht haben, in einem Geschäft mit Falschgeld zu bezahlen. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die 66-Jährige, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 17:42 Von: Deutsche Presse-Agentur