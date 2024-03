Fallschirmspringer stürzt ab und verletzt sich schwer

Ein Fallschirmspringer ist in Mittelfranken abgestürzt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige könnte sich wohl trotz geöffneten Fallschirms beim Landemanöver verschätzt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Er war am Sonntag aus einem Flugzeug bei Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gesprungen. Fremdverschulden könne derzeit ausgeschlossen werden. Lebensgefahr besteht für den 44-Jährigen derzeit nicht.