Fallschirmspringer bei zu harter Landung schwer verletzt

Ein Fallschirmspringer ist in Schwaben bei einer zu harten Landung schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der 52-Jährige am Sonntag bei einem Sprung in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nach dem Öffnen des Schirms in eine fallende Rechtsspirale. Letztlich sei der Mann mit einem Tempo von 30 bis 40 Kilometern pro Stunde auf den Boden geprallt. Er sei dabei schwer, aber offenbar nicht lebensbedrohlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte zur Ursache des Unfalls.