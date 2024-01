Fahrzeuge rutschen Straße hinunter und prallen gegeneinander

Auf einer abschüssigen und glatten Straße in Lahr (Ortenaukreis) sind ein Auto und ein Lastwagen ins Rutschen geraten. Der Wagen bliebt zunächst auf einer Erhöhung zu einem angrenzenden Platz stehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch der folgende Lastwagen prallte gegen das Auto und schob es hinunter. Beide Insassen blieben bei dem Unfall am Mittwochmorgen unverletzt. Der Lastwagen hatte zuvor eine Hauswand gestreift. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.