Fahrzeug auf Autobahn 8 umgekippt: Mehrere Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) sind am Freitag nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Bei dem Unfall handelte es sich vermutlich um einen Auffahrunfall an einem Stauende, wie ein Polizeisprecher sagte. Mindestens drei Fahrzeuge seien an dem Unfall beteiligt gewesen. Ein Fahrzeug sei durch den Unfall auf die Seite gekippt. Ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz. Wie viele Menschen genau verletzt wurden und wie schwer, war zunächst nicht bekannt.

In Fahrtrichtung München wurde die Autobahn ab der Ausfahrt Rutesheim gesperrt. Die Polizei bat Autofahrer, eine eingerichtete Umleitung zu nutzen.