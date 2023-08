Landkreis Rottweil

Fahrradfahrer mit 4,4 Promille unterwegs

Oberndorf am Necka / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Radfahrer ist in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) mit über 4,4 Promille unterwegs gewesen. Der 46–Jährige fiel einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag auf, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 16:26 Von: Deutsche Presse-Agentur