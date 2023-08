Verkehr

Fahrerin wird bei Unfall aus Auto geschleudert und stirbt

Oberrot / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Eine Fahrerin ist bei einem Unfall aus ihrem Auto geschleudert worden und danach gestorben. Die 71–Jährige sei am Samstag in einer Linkskurve nahe Oberrot (Landkreis Schwäbisch Hall) nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 12:24 Von: Deutsche Presse-Agentur