Verkehr

Fahrer mutmaßlich eingeschlafen: Schwerer Unfall auf A81

Bad Dürrheim / Lesedauer: 1 min

Ein Autofahrer ist möglicherweise am Steuer eingeschlafen und hat so einen schweren Unfall auf der Autobahn 81 bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) verursacht. Der 75-Jährige und seine Beifahrerin seien am Donnerstag mit dem Wagen vermutlich ungebremst in den Auflieger eines Lastwagens gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 16:55 Von: Deutsche Presse-Agentur