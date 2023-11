Zum Skifahren haben die vereinzelten Schneeflocken auf dem Feldberg noch zwar noch nicht gereicht, trotzdem bot die dünne weiße Decke am vergangenen Wochenende einen winterlichen Anblick. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) sei es in der Hochlage des Schwarzwaldes bis zu minus zwei Grad Celsius kalt gewesen.

Doch auch in den tieferen Lagen der Region könnten in dieser Woche die ersten Schneeflocken gesichtet werden. Der DWD kündigt schon in der Nacht von Mittwoch, 8. Oktober, auf Donnerstag, 9. Oktober, lokal Frost in Bodennähe an.

Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 400 Meter

Der Meteorologe Georg Haas spricht bei wetter.com sogar von einer "massiven Kaltfront". Am kommenden Wochenende sinke die Schneefallgrenze sogar auf 700 bis 400 Meter. Das hänge mit mehreren Tiefdruckgebieten im Norden Europas zusammen.

Diese zögen kalte Polarluft nach Mitteleuropa und insbesondere auch nach Deutschland. Eine weiße Weihnacht ist durch diese Entwicklung allerdings noch nicht garantiert. Der jetzige Wintereinbruch ist nämlich nur eine kurzfristiges und vorübergehendes Phänomen.