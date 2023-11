Umwelt

Fachleute: Nach nassem Oktober bald Grundwasserneubildung

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Eine Grundwassermessstelle der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) steht auf einer Wiese. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Insbesondere in der zweiten Oktoberhälfte hat es in Baden-Württemberg viel geregnet. Das hat auch Folgen für die Grundwasserstände im Land. Ganz so schnell ist das aber noch nicht zu spüren.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 09:16 Von: Deutsche Presse-Agentur