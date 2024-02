Exporte aus Baden-Württemberg 2023 gesunken

Baden-Württembergs Unternehmen haben im vergangenen Jahr erstmals seit drei Jahren wieder einen Rückgang bei den Exporten verzeichnet. 2023 wurden Waren im Wert von 247,6 Milliarden Euro ins Ausland exportiert, wie das Statistische Landesamt am Dienstag anhand vorläufiger Ergebnisse in Stuttgart mitteilte. Das seien rund 18,5 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von 6,9 Prozent entspreche. Als Grund nannten die Statistiker unter anderem das stark nachlassende Auslandsgeschäft der Chemie- und Pharmaindustrie. Auch bundesweit waren die Ausfuhren zurückgegangen, allerdings weniger deutlich als im Südwesten.

Die Exportwerte sanken laut dem Statistischen Landesamt in den sieben wichtigsten Zielländern. Die USA lagen mit einem Anteil von 14,7 Prozent der Südwest-Exporte erneut auf dem ersten Platz der Rangliste. Es folgten China, Frankreich und die Schweiz.

Importiert wurden der Mitteilung zufolge Waren im Wert von 227,3 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 13,3 Prozent entspreche.