Explosion in Mehrfamilienhaus in Stuttgart: Ein Verletzter

Durch eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ist ein Bewohner verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es im dritten Obergeschoss des Hauses zu einer Explosion gekommen, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag lagen Trümmer- und Fassadenteile im Hinterhof des Gebäude. Ein Brand in der Wohnung erlosch noch vor Eintreffen der Feuerwehr von selbst. Die Feuerwehr evakuierte zwölf weitere Bewohner des Hauses. Sie konnten wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung war stark beschädigt und nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.