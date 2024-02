Explosion auf Schuldach in Villingen-Schwenningen

Auf dem Dach eines Schulgebäudes in Villingen-Schwenningen ist es zu einer Explosion und einem Brand gekommen. Anwohner hatten am Mittwochnachmittag den Notruf gewählt, als sie Flammen und eine Explosion bemerkten, wie die Polizei mitteilte. Bei Schweißarbeiten auf dem Flachdach des Schulgebäudes fingen den Angaben zufolge mehrere Teerbahnen und Paletten an zu brennen. Durch die Hitze explodierten zwei Gasflaschen, wie es hieß.

Die Arbeiter konnten demnach das Dach verlassen und blieben unverletzt. In der Schule fand am Mittwoch kein Unterricht statt. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Warnapp „NINA“ eine Warnung ausgegeben. Doch die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge schnell löschen, Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.