Ex-VfB-Torwart Roleder traut Nübel Nationalelf zu

Der frühere Torwart des VfB Stuttgart, Helmut Roleder, traut Alexander Nübel eine Laufbahn in der Nationalelf zu. Der 27 Jahre alte Keeper des schwäbischen Fußball-Bundesligisten „macht mir einen sehr guten Eindruck, er bringt Stabilität in die Hintermannschaft des VfB“, sagte Roleder der Deutschen Presse-Agentur. „Er ist auf einem guten Weg dahin, dass man ihn mal in den Kader der Nationalmannschaft mit reinnehmen kann. Dann muss er sich dort halt etablieren und durchsetzen.“

Roleder bestritt zwischen September 1972 und April 1986 insgesamt 280 Bundesliga-Spiele für den VfB. 1984 wurde er mit Stuttgart gemeinsam mit Spielern wie Karlheinz Förster oder Guido Buchwald deutscher Meister. Am Montag wird der gebürtige Schwabe 70 Jahre alt.

Für Deutschland absolvierte Roleder ein Länderspiel und gehörte zum Kader bei der Europameisterschaft 1984 in Frankreich. Nübel traut er zu, dass der U21-Europameister von 2019 im Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) „perspektivisch eine Rolle spielt. Dass er mehr Länderspiele kriegt als ich.“

Der Bundesliga-Zweite VfB, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den VfL Wolfsburg empfängt, hat Nübel vom FC Bayern München ausgeliehen. Der Rekordmeister hatte ihn zuvor für zwei Jahre an die AS Monaco verliehen. In München hat der frühere Profi des FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025.