Ex-Stuttgarter Coulibaly findet neuen Verein in Frankreich

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Tanguy Coulibaly jubelt nach seinem Treffer zum 4:1. (Foto: Torsten Silz/dpa )

Tanguy Coulibaly hat nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart einen neuen Fußballclub gefunden. Der französische Offensivspieler schließt sich in seiner Heimat dem HSC Montpellier an, wie der Verein am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 22:42 Von: Deutsche Presse-Agentur