Ex-Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot

Der Unternehmer und frühere Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 90 Jahren in Berlin, wie ein Sprecher der Dürr AG am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 10:36 Von: Deutsche Presse-Agentur