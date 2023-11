Flughafen Hamburg

Eurowings-Maschine aus Stuttgart kommt von Landebahn ab

Am Flughafen in Hamburg ist eine Eurowings-Maschine am Mittwochabend nach ihrer Landung von der Landebahn abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand, wie eine Sprecherin des Airports der Nachrichtenagentur dpa sagte.

