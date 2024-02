Europa League: Freiburg holt achtbares Remis in Lens

Der SC Freiburg hat sich im schweren Auswärtsspiel bei RC Lens eine achtbare Ausgangsposition für den anvisierten Achtelfinal-Einzug in der Europa League geschaffen. Die Breisgauer erkämpften sich am Donnerstag im Hinspiel der Zwischenrunde beim französischen Fußball-Erstligisten ein achtbares 0:0 und haben im Rückspiel in einer Woche vor heimischem Publikum gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Im Stade Bollaert-Delelis lieferten beide Teams ein gutes Spiel ab, nutzten ihre Torchancen aber nicht. Der vermeintliche Führungstreffer für die Gastgeber durch Massadio Haidara (70. Minute) wurde wegen einer vorherigen Abseitsposition nach Videobeweis zurückgenommen. Lens darf als Dritter seiner Champions-League-Gruppe in der K.o.-Phase der Europa League starten.