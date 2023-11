Statistische Landesamt

Etwas mehr Industriebeschäftigte im Südwesten

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Anlagen zur Rohölverarbeitung auf dem Gelände der PCK-Raffinerie GmbH am Abend. (Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild )

Die Zahl der Industriebeschäftigten in Baden-Württemberg ist leicht gestiegen. Insgesamt waren in den ersten drei Quartalen 2023 durchschnittlich etwa 1,176 Millionen Menschen bei den Betrieben tätig, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 12:17 Von: Deutsche Presse-Agentur