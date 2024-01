Brände

Etwa 750.000 Euro Schaden durch Feuer

Herrenberg / Lesedauer: 1 min

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Bei einem Brand in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund einer dreiviertel Million Euro entstanden. Aus bislang unklaren Gründen sei am Samstag ein Feuer in dem Zwischengebäude eines Einfamilienhauses und einer Scheune ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin.