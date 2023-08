Eskalation: Unbeteiligte stören Polizeieinsatz

Ein Polizeieinsatz wegen Körperverletzung auf einem Fest in Kappelrodeck (Ortenaukreis) ist am Wochenende beinahe aus den Fugen geraten. Zunächst soll ein 23–Jähriger, dem in der Nacht zum Sonntag ein Platzverweis auf dem Fest erteilt worden war, eine Bierflasche über dem Kopf eines Mitarbeiters des Sicherheitsdiensts ausgeschüttet und ihm die Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Wieso ihm zuvor der Platzverweis erteilt worden war, war nicht bekannt.

Als das Sicherheitspersonal den Mann fixieren wollte, sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem ein weiterer Mitarbeiter verletzt wurde. Als dann die Polizei kam, störten zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren massiv den Einsatz, wie es in der Mitteilung hieß. Es habe „eine aufgeheizte Stimmung“ geherrscht. Die beiden Männer hetzten den Angaben nach auch andere Besucher des Festes gegen die Polizei auf.

Als ein angedrohter Platzverweis die beiden jungen Männer nicht zur Vernunft brachte, legten die Beamten ihnen Handschellen an und nahmen sie in Gewahrsam. Gegen den 23–Jährigen wird laut Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die beiden anderen Männer wurden wegen der Missachtung des Platzverweises angezeigt. Die Kosten des behördlichen Aufenthalts werden ihnen in Rechnung gestellt.