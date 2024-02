Am Tag nach dem abgesagten politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach hat die Aufarbeitung der Krawalle begonnen. Vor allem mehren sich die Fragen dazu, ob die Polizei ausreichend auf die Protestaktion vor der Stadthalle vorbereitet war. Das Thema wird kommende Woche auch den Innenausschuss des Landtags beschäftigen.

Die Demonstration vor der Stadthalle war nicht angemeldet, aber in sozialen Medien dazu aufgerufen worden. Es kam zu Handgreiflichkeiten, laut Polizei flogen Gegenstände, sechs Beamte wurden verletzt und die Scheibe eines Begleitfahrzeugs von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) eingeworfen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, ein Demonstrant wurde festgenommen. Weil die Sicherheit in der Halle nicht garantiert werden konnte, sagten die Grünen in Absprache mit der Polizei die Veranstaltung ab.

Bauernverband distanziert sich

Unklar bleibt weiter, wer hinter dem Aufruf zur Protestaktion steckt. Ihm folgten auch, aber längst nicht nur Landwirte. Diese hatten sich vor allem zu einer angemeldeten Kundgebung auf dem nahen Gigelberg versammelt, wo auch Özdemir sprach. Bauernverbände hatten nicht dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Das betont am Donnerstag auch Horst Wenk, Vize-Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands. „Die Auswüchse in Biberach haben der Sache der Landwirtschaft enorm geschadet“, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. Ähnlich hatten sich auch Özdemir, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch geäußert.

Dem Bauernverband sei wichtig, den Rückhalt der Bevölkerung zu erhalten und bei Protesten Gesetze und demokratische Spielregeln einzuhalten, betont Wenk. Die Vizepräsidentin des Verbands, Roswitha Geyer-Fäßler, sagt: „Dort, wo von Kundgebungsteilnehmern verbale Entgleisungen, Bedrohungen oder gar Gewalt ausgegangen ist, distanzieren wir uns als Bauernverband ganz klar von solchen Vorfällen. Wir standen immer und stehen nach wie vor für friedlichen und demokratischen Protest.“

Verfassungsschutz sieht keine Unterwanderung

Wird der Protest der Bauern von anderen Kräften gekapert? Noch nicht, aber die Gefahr bestehe, erklärt ein Sprecher des Verfassungsschutzes. „Dem baden-württembergischen Verfassungsschutz liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Erkenntnisse zu einer extremistischen ,Unterwanderung’ der Proteste vor“, teilt er mit. Auch könne die Behörde derzeit keinen steuernden Einfluss von einzelnen Akteuren erkennen.

Generell sei es aber üblich, dass Extremisten versuchten, Proteste zur Verbreitung ihrer Überzeugungen zu nutzen. Entsprechende Aufrufe habe es in den vergangenen Wochen gegeben. „Extremistische Akteure haben das Protestgeschehen für sich als Plattform erkannt und unternehmen möglicherweise weitere Versuche, die Proteste dazu zu nutzen, ihre extremistischen Positionen zu verbreiten.“ Entsprechend aufmerksam sei der Verfassungsschutz.

Eugen Schlachter, ehemaliger Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Biberach, nimmt nun Innenminister Strobl in die Pflicht. Als Gründer des politischen Aschermittwochs 1996 habe ihn dessen Absage „auch emotional mitgenommen“, schreibt er in einem Brief an Strobl, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Schlachter lobt darin die Arbeit der anwesenden Polizei.

„Die Verantwortlichen schienen jedoch - was mich wundert - von der Wucht der Krawallmacher überrascht.“ Er kritisiert eine unzureichende technische Ausrüstung der Beamten, „und es gab auch keinerlei Unterstützung durch Wasserwerfer oder eine berittene Einheit“. Dabei sei ganz in der Nähe der Stadthalle ein Posten der Bereitschaftspolizei. „Die Personalstärke dort und die technische Ausstattung wären geeignet dafür, dass sich der Staat hätte als wehrhaft erweisen können.“ Die Demokratie habe sich an diesem Tag in Biberach nicht als wehrhaft erwiesen. „Wie konnte das passieren?“, fragt er Strobl als zuständigen Minister.

Ermittlungsgruppe eingerichtet

Mögliche Kritik an schlechter Vorbereitung seitens der Polizei weist der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft derweil vehement zurück. Das Polizeipräsidium Ulm habe hervorragend reagiert, sagte Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur.

Auch ein Sprecher Strobls betont, die Beamten seien in Biberach entschlossen gegen Störenfriede vorgegangen. „Wir bereiten den Einsatz gründlich nach und werden gegebenenfalls auch unsere Schlussfolgerungen für die Zukunft daraus ziehen.“ Das Polizeipräsidium Ulm habe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die alle Straftaten vom Mittwoch aufarbeite und verfolge. Es werde gegen mehrere Personen wegen unterschiedlicher Straftaten ermittelt.

Protestierende kritisieren Polizei

In sozialen Medien und Zuschriften an die Redaktion erheben manche Teilnehmer des Protests derweil Vorwürfe gegen die Polizei. Diese sei unverhältnismäßig hart vorgegangen, etwa beim Einsatz von Pfefferspray. Einige behaupten, die Polizei habe die Scheibe des Begleitfahrzeugs von Özdemir selbst eingeschlagen.

Die Landtagsgrünen erwarten von Strobl bei der Innenausschusssitzung am Mittwoch Aufklärung. „Wie hat die Polizei die Situation im Vorfeld eingeschätzt? Nach welchen Kriterien? Wer waren die Organisatoren und wer steuerte die Unruhen?“, will der innenpolitische Sprecher Oliver Hildenbrand wissen.

„Außerdem erwarten wir, dass die Sicherheitsbehörden die Rolle von Messenger-Gruppen als mögliche Brandstifter für solche Eskalationen genau unter die Lupe nehmen.“ Der SPD-Innenpolitiker Sascha Binder erwartet von Strobl ein Sicherheitskonzept für anstehende Parteiveranstaltungen vor den anstehenden Wahlen dieses Jahr. Strobl hatte am Aschermittwoch angeboten, den Innenausschuss zu informieren.

Aschermittwoch in Biberach soll bleiben

Das sei der richtige Ort dafür, sagt die Grünen-Landesvorsitzende Lena Schwelling. „Rückblickend wird mir klar, dass das ein gravierender Vorfall ist. Dass die Partei des Ministerpräsidenten ihre Veranstaltung nicht abhalten konnte, macht mich nachdenklich.“ Sie bedauere, dass die Sicherheitsvorkehrungen für öffentliche Veranstaltungen zunehmend verschärft werden müssten, sagt Schwelling.

„Vor 15 Jahren konnte ich auf unsere Parteitage noch einfach reinlaufen.“ Inzwischen müsse sich jeder anmelden, es gebe Personen- und Taschenkontrollen. „Das finde ich sehr bedauerlich. Die große Qualität solcher Veranstaltungen wie in Biberach besteht ja gerade darin, für jeden öffentlich zugänglich zu sein. Ich fürchte, wir werden nicht drumrumkommen, uns Fragen nach verschärfter Sicherheit noch mehr zu stellen.“ Klar sei aber, dass der politische Aschermittwoch kommendes Jahr wieder in Biberach stattfinden werde. „Da gehört er auch hin, und das sage ich als Ulmerin“, so Schwelling.