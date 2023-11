Im ersten Moment klingen die Pläne von Baden-Württembergs Bildungsministerin Theresa Schopper fast schon harmlos. Wenn gesundheitlich oder familiär nichts dagegen spricht, sollen Lehrkräfte mindestens 75 Prozent arbeiten müssen. Ist das zu viel verlangt? Nein. Dem Gesamtsystem Schule wird der Schritt aber dennoch schaden.

Der Lehrerberuf hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. Die Gesellschaft ist mündiger geworden, Eltern sehen Schule als Dienstleistungseinrichtung, die ihren Kindern Wissen und Kompetenz zu vermitteln hat.

Vorbei die Zeit, in der Lehrkräfte als unantastbare Respektpersonen behandelt wurden. Eine grundsätzlich gute Entwicklung, denn nur so konnte Fehlerkultur und Augenhöhe in der Erziehungspartnerschaft Einzug in die Schulen halten.

Inzwischen sind Lehrkräfte aber auch Sündenböcke und Ausputzer für vieles, was in der Gesellschaft falsch läuft. Oft müssen sie Kinder nicht nur bilden, sondern auch erziehen ‐ meist allein in Klassenräumen, die so herausfordernd sind wie nie zuvor.

Wer heute Lehrer werden will, weiß das und wägt gut ab. Viele entsprechende Studienplätze bleiben inzwischen leer. Das Beamtentum mit all seinen Sicherheiten und Vorteilen hat für die Generation Z an Zugkraft verloren.

Gerade bei Grundschullehrkräften, die besonders rar sind, ist die bislang flexible Teilzeit ein schwerwiegendes Argument. Vor allem Frauen sehen darin eine Möglichkeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen ‐ auch, wenn die Kinder größer werden. Fällt diese Flexibilität, schadet das der Attraktivität des Lehrerberufs massiv.

Viel sinnvoller als Zwang wäre es, bei der Arbeitsbelastung von Lehrkräften von gefühlter Wahrheit zu Fakten zu kommen. Laut einer Studie vom September wären zwei Drittel bereit, mehr zu unterrichten, wenn ihre Arbeitszeit nicht nur in Unterricht gemessen würde.

Auch Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche und Fortbildung sollten erfasst werden. Der Sportlehrer ist anders gefordert als die Deutschlehrerin. Eine Forderung, die auch das Bundesarbeitsgericht vor einem Jahr bestätigt hat. Darauf muss die Politik reagieren.