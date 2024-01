Erzieher nach mutmaßlichem Kindesmissbrauch in U-Haft

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein Erzieher aus dem nördlichen Landkreis Karlsruhe in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, soll der 27-Jährige während seiner Tätigkeit als Erzieher in einer Kindertagesstätte zwei Kinder beim Wickeln unsittlich berührt und das aufgezeichnet haben. Der Beschuldigte soll auch Aufnahmen von einem weiteren Kind beim Wickeln gemacht haben. Polizisten stellten bei der Durchsuchung seiner Wohnung eine Vielzahl von Speichermedien sicher, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauern an.