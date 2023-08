In die Fotofalle getappt

Erstmals Wolfswelpe in Baden–Württemberg in freier Wildbahn fotografiert

Schluchsee / Lesedauer: 2 min

Eine Wildkamera hat zwei Wolfswelpen auf einem Bild eingefangen. (Foto: -/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume/dpa )

Das junge Tier war in der Gemeinde Schluchsee in die Fotofalle getappt. Der Welpe könnte zu einem Rudel in der Schwarzwald-Region gehören.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 16:31 Von: Deutsche Presse-Agentur