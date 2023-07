Ersthelfer reanimierten noch: Frau stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Autounfall am Bodensee ist eine 28–Jährige getötet worden. Vier Ersthelfer bargen die Frau aus ihrem stark beschädigten Kleinwagen und versuchten, sie zu reanimieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch auch ein Notarzt konnte die Frau nicht mehr retten, sie starb am Dienstagabend an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 34 nahe Radolfzell.

Nach Angaben der Ermittler war die Frau mit ihrem Auto aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen. Ihr Kleinwagen wurde einen Abhang hinuntergeschleudert und blieb auf einem Feld liegen.

Der 48 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Rund 400 Liter Kraftstoff liefen aus dem beschädigten Lastwagen aus und mussten aufwendig geborgen werden.