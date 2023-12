Fußball

Erstes Tor nach 18 Minuten: Traumdebüt für Milan-Talent

Mailand / Lesedauer: 1 min

Der Mailänder Jan-Carlo Simic (r) jubelt nachdem er das zweite Tor seiner Mannschaft erzielt hat. (Foto: Spada/LaPresse/dpa )

Der in Nürtingen geborene Jan-Carlo Simic von der AC Mailand hat im Alter von 18 Jahren ein fulminantes Debüt in der italienischen Serie A hingelegt. Der beim VfB Stuttgart ausgebildete Innenverteidiger wurde am Sonntag beim Heimspiel gegen AC Monza in der 24.

Veröffentlicht: 17.12.2023, 14:23 Von: Deutsche Presse-Agentur