Energie

Erneut nur wenige neue Windräder in Baden-Württemberg gebaut

Berlin/Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. (Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild )

Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg erneut nur wenige neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. Wie Branchenverbände am Dienstag in Berlin unter Berufung auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur mitteilten, wurden in Baden-Württemberg im Jahr 2023 15 Windräder mit einer Gesamtleistung von 59 Megawatt neu errichtet.