Erneut Gefahr auf S-Bahnlinie: Unbekannter wirft Stein

Ein weiteres Mal ist es auf einer S-Bahnstrecke in Ludwigsburg zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Polizeiangaben zufolge soll ein Unbekannter einen Zug der Linie S4 mit einem Stein beworfen haben. Demnach war die Scheibe einer Zugtüre durch den Wurf beschädigt worden. Der Schaden war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Der Treibfahrzeugführer hatte zuvor einen Schlag bemerkt und bei der Polizei angegeben, dass es sich um einen Stein gehandelt haben soll.

In den vergangenen Tagen hatten bereits ein Fahrrad, ein E-Roller und eine Holzplatte auf den Gleisen der S4 gelegen. Die Lokführer der Bahnen sahen die Gegenstände zu spät und fuhren darüber. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr. Seit mehr als einer Woche kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen an der S-Bahnstrecke. Ob dieselben Täter dahinterstecken, versuchen die Beamten nun zu ermitteln.