Ermittler richten nach Todesschuss Sonderkommission ein

Nach dem tödlichen Schuss in einer Schule in Offenburg haben Ermittler eine Sonderkommission mit dem Namen „Mühlbach“ eingerichtet. Es gehe bei den Ermittlungen unter anderem um die Frage, warum der 15-jährige Tatverdächtige auf seinen Mitschüler geschossen habe und woher die Schusswaffe stamme, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Opfer war am Donnerstag an seinen schweren Verletzungen gestorben.

„Zunächst stehen viele sensibel zu führende Vernehmungen von Zeugen an, die es zusammen mit den bereits kursierenden Darstellungen zu bewerten gilt“, berichteten die Ermittler. Am Tatort, einer Schule in Offenburg, würden weiter Spuren gesichert.

Der 15-Jährige soll am Donnerstag in der sonderpädagogischen Schule auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Der tatverdächtige Deutsche kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.