Polizeieinsatz

Eritrea-Veranstaltung begonnen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Begleitet von starken Polizeikräften hat am Samstag in Stuttgart ein Eritrea-Festival begonnen. Die Veranstaltung, die laut Ankündigungsplakat vom Eritreischen Verein für Körperbehinderte organisiert wird, findet in einer Sporthalle im Stadtteil Zuffenhausen statt.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 01:47 Von: Deutsche Presse-Agentur