Feuerwehrleute sind erhöhtem Krebsrisiko ausgesetzt

Es ist eng im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Eppelheim bei Heidelberg. Die baulichen Voraussetzungen sind alles andere als optimal: Es gibt keine Umkleidekabinen, die Spinde mit der Schutzausrüstung sind direkt hinter den Fahrzeugen in der Halle aufgereiht.

So wie in Eppelheim sieht es bundesweit bei vielen Freiwilligen Feuerwehren aus. Die Gebäude entsprechen in mehreren Bereichen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Ein solcher Bereich ist die Hygiene im Feuerwehrdienst.

„In den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten ist aufgefallen, dass unter Brandbekämpfern eine Häufung von bösartigen Erkrankungen zu beobachten ist“, erklärt der baden-württembergische Landesfeuerwehrarzt Andreas Häcker.

Im Juni 2022 habe die Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, nach der Brandbekämpfung als krebsauslösend zu bewerten sei. Auf der Suche nach Ursachen sei schnell der Verdacht entstanden, dass der Ursprung im Kontakt mit Schadstoffen in Brandrauch und Ruß liegen müsse.

Tumore im Bauchraum

Auffallend sei, dass Tumore der Atemwege eher die Ausnahme darstellten, Tumore im Intimbereich und Bauchraum dagegen eine signifikante Häufung zeigten, erläutert Häcker. Offensichtlich seien die Atemwege durch Atemschutz im Einsatz mit Feuer also ausreichend geschützt, eine Schadstoffaufnahme über andere Wege - wie die Haut oder den Magen-Darm-Trakt - gelte als sehr wahrscheinlich.

So sei die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung ins Gespräch gekommen: Durch Brandrauch oder andere Gefahrstoffe kontaminierte („schwarze“) Gegenstände oder Menschen sollen strikt von nicht-kontaminierten („weißen“) Gegenständen oder Menschen separiert werden.

„Personen, die mit Brandrauch oder Ruß in Kontakt waren, dürfen nicht in Bereiche gelangen, die als ,weiß’ gelten - zum Beispiel Aufenthalts- oder Essensräume, Mannschaftskabinen in Fahrzeugen sowie Umkleideräume“, erläutert Häcker, der in Ditzingen bei Stuttgart als Internist tätig und selbst Mitglied in einer Freiwilligen Feuerwehr ist.

Säubern schon während des Einsatzes

In Eppelheim beginnt die Schwarz-Weiß-Trennung schon an der Einsatzstelle. So werden etwa ein mobiles Waschbecken, eine Schuhputzanlage, Ersatzkleidung und ein Zelt zur Dekontamination bereitgestellt. Die dreckige Schutzmontur wird vor Ort sicher verpackt und zu einer Wäscherei gebracht. Kontaminierte Einsatzmaterialien waschen die Ehrenamtlichen im Gerätehaus selbst.

Richtig „weiß“ sei Einsatzkleidung eigentlich nie, meint Kommandant Christoph Horsch und spricht von „Graubereichen“. „Wir sind deshalb sehr froh, dass unser Feuerwehrhaus im Sommer umgebaut wird“, sagt Horsch.

Dann bekommen die Ehrenamtlichen separate Umkleideräume mit größeren Spinden und einem Fach für die Straßenkleidung. Aber auch die Elektrik und der Boden werden erneuert. Rund drei Millionen Euro wird der Um- und Anbau kosten. Weil die Kommunen für die Feuerwehren zuständig sind, zahlt die Stadt den Großteil des Betrags selbst.

Hinzu kommt, dass auch bei Freiwilligen Feuerwehren die gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz greifen. Da der Feuerwehrdienst vergleichsweise viele gefährliche Tätigkeiten beinhalte, habe die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ erlassen, erläutert das Innenministerium in Stuttgart.

Förderung für Gerätehäuser

Parallel dazu seien weitere Regeln in Kraft getreten, die teilweise auf die Schwarz-Weiß-Trennung verwiesen. „Da insbesondere in Bestandsgebäuden nicht immer alle Anforderungen vorschriftsmäßig umgesetzt werden können, ist die Gefährdungsbeurteilung durch die jeweils zuständigen Kommunen besonders wichtig“, heißt es vonseiten des Ministeriums. „Dabei stellt die Schwarz-Weiß-Trennung einen von vielen zu betrachtenden Aspekten dar.“

Ausschließlich aufgrund der Schwarz-Weiß-Trennung ist laut dem Ministerium in der Regel zwar kein Umbau eines Bestandsgebäudes notwendig. Dennoch lande der Punkt „Neu- oder Umbau Feuerwehrhaus“ in vielen Gemeinden und Städten auf den Tagesordnungen der Gemeinderäte, und die Kommunen müssten tief in die Tasche greifen.

Es gibt auch Zuschüsse für solche Bauvorhaben. Förderfähig seien laut dem zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe aber nur Neubauten oder Erweiterungen von Feuerwehrhäusern. Reine Umbaumaßnahmen ohne Flächenzugewinn würden nicht bezuschusst.