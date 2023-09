Kathastrophenschutz

Erdbebenforscher: Kooperation mit Franzosen und Schweizern

Freiburg / Lesedauer: 2 min

Ein Monitor zeigt die Ausschläge im Erdbeben-Messnetz des Landeserdbebendienstes an. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Erdbebenforscher aus dem Südwesten wollen enger mit Kollegen aus Frankreich und der Schweiz zusammenarbeiten. Bei einem Erdbeben in der Drei-Länder-Region müssten Informationen schnell ausgetauscht werden, damit Einrichtungen für den Katastrophenschutz grenzüberschreitend handeln können, sagte der Leiter des Landeserdbebendiensts, Stefan Stange, am Dienstag in Freiburg.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 17:41 Von: Deutsche Presse-Agentur