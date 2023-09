Entlaufener Hund sorgt für Sperrung von Autobahn 5

Ein entlaufener Hund hat auf der Autobahn 5 zwischen Bühl (Kreis Rastatt) und Baden–Baden für eine kurzzeitige Sperrung gesorgt. Die Verkehrspolizei und Polizisten der Hundeführerstaffel konnten den Collie einfangen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

Das Tier wurde später unverletzt an seinen Besitzer übergeben. Der Hund sei — so ein Polizeisprecher — von einem Feld neben der Autobahn gekommen und habe sich verirrt. Die betroffene Fahrbahn in Richtung Norden war am Mittwoch für knapp 60 Minuten gesperrt. Trotz des Tieres auf der Fahrbahn kam es glücklicherweise zu keinem Unfall, wie der Polizeisprecher sagte.