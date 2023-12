Rhein-Neckar-Kreis

Entlaufene Pferde halten Rettungskräfte auf Trab

Sinsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Bis tief in die Nacht zu Montag haben zwei entlaufene Pferde ein Großaufgebot an Rettungskräften auf Trab gehalten. Zunächst meldete ein Verkehrsteilnehmer die Tiere am Sonntagabend auf einer Kreisstraße bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 18:10 Von: Deutsche Presse-Agentur