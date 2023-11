Entführung eines 33-Jährigen beendet: Fahndung nach Tätern

Unbekannte sollen einen 33-Jährigen in Unterfranken entführt haben ‐ das Opfer befinde sich inzwischen in Sicherheit, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Kriminalpolizei und Landeskriminalamt fahnden nun mit Hochdruck nach den Tätern. Die Ermittler bitten dabei auch die Bevölkerung um Hinweise zu der Tat.

Ein Autofahrer hatte am Freitag vergangener Woche demnach beobachtet, wie der 33-Jährige in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) gegen seinen Willen in einen hellen Kleintransporter gezogen worden ist. Die Kriminalpolizei suchte daraufhin nach dem Mann und arbeitete eigenen Angaben nach eng mit den Polizeien anderer Bundesländer zusammen.

Am Mittwochmorgen meldete sich der 33-Jährige schließlich aus Sinsheim in Baden-Württemberg bei Angehörigen, die ihn vorsorglich in ein Krankenhaus brachten. Nach den Erkenntnissen der Ermittler befand sich der Mann am Vorabend am Bahnhof im nahe gelegenen Meckesheim. Weitere Details zu der Tat und dem möglichen Motiv nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.