Entflohener Häftling mit gestohlenem Auto erwischt

Die Polizei hat einen in Baden–Württemberg entflohenen Häftling auf der Autobahn 3 in Mittelfranken in einem gestohlenen Wagen ohne Führerschein erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle nahe Erlangen hätten die Beamten das einige Tage zuvor entwendete Auto identifiziert, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Der 31 Jahre alte Fahrer war Angaben der Polizei zufolge am Sonntag nach seinem erlaubten Ausgang nicht ins Gefängnis in Schwäbisch Hall zurückgekehrt. In der Zwischenzeit sei Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Deshalb habe die Polizei den Mann am Mittwoch verhaftet und ihn zurück ins Gefängnis gebracht.